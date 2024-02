Drohungen und Beleidigungen Hass im Internet – jeder Zweite schränkt Nutzung ein

Jeder Zweite schränkt laut einer Umfrage wegen Hass im Netz seine Internetnutzung ein. Besonders betroffen seien junge Frauen, die in sozialen Netzwerken sexuelle Übergriffe erführen, heißt es in der am Dienstag in Berlin vorgestellten Untersuchung. Auch Menschen mit sichtbarem Migrationshintergrund und queere Menschen seien dort vermehrt Gewaltandrohungen und Beleidigungen ausgesetzt.