Ex-Bundestagsabgeordneter: Hans-Christian Ströbele schickt mysteriösen Tweet - so reagiert das Netz

Hans-Christian Ströbele schickt mysteriösen Tweet - so reagiert das Netz

Düsseldorf Mit einer merkwürdigen Botschaft hat der langjährige Grünen-Abgeordnete auf Twitter für Lacher gesorgt. Wir haben die besten Reaktionen zusammengefasst.

Bis er 2017 nicht mehr antrat, saß Hans-Christian Ströbele (79) für die Grünen mit Unterbrechungen fast 21 Jahre im Bundestag. Bekannt wurde er unter anderem für seinen Einsatz zur Legalisierung von Cannabis und gegen staatliche Überwachung. So zählte er nach dem NSA-Skandal zu den Vertrauten von Edward Snowden. Jetzt hat der ehemalige Abgeordnete mit einer mysteriösen Botschaft auf Twitter für Lacher gesorgt.

„Ich“, so lautet der kurze, aber prägnante Tweet, der seit Sonntag im Netz kursiert - und zahlreiche lustige und kreative Antworten erhalten hat. Wir haben die besten für Sie zusammengefasst.

Ströbele stellt Anzeige wegen US-Drohnenbasis in Deutschland

Gezielte Tötungen : Ströbele stellt Anzeige wegen US-Drohnenbasis in Deutschland

Geäußert hat sich Ströbele zu seiner Botschaft bisher nicht. In einem weiteren Tweet, den er eine halbe Stunde später veröffentlichte, ging es jedenfalls um harsche Kritik an der möglichen Funktion der Deutschen Bank mit der Commerzbank („Pleitebanken“). Ströbele bleibt also ganz der Alte.