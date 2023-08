Frontalzusammenstoß Vier Tote nach schwerem Unfall in Hannover

Nach dem schweren Autounfall in Hannover mit drei tödlich Verletzten ist ein weiterer Mann gestorben. Der 20-Jährige erlag am Dienstagabend in einem Krankenhaus in Hannover seinen Verletzungen, wie die Polizei mitteilte. Ein 17-jähriger Verletzter schwebe noch immer in akuter Lebensgefahr, hieß es weiter.