Täter flüchtig Schüsse vor Lokal in Hannover – drei Verletzte

Drei Menschen sind in der Innenstadt von Hannover am frühen Sonntagmorgen durch Schüsse und einen Querschläger verletzt worden. Wie eine Polizeisprecherin sagte, war es in einem Tanzlokal in der Scholvinstraße aus bislang ungeklärter Ursache zu Streitigkeiten gekommen. Eine Person war den Angaben zufolge zunächst mutmaßlich durch eine Kopfnuss verletzt worden.