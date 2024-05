Zivilcourage in Hannover Rüstige Senioren verfolgen und setzen Fahrraddieb fest

Die drei Rentnerinnen und ein Rentner hatten beobachtet, wie sich ein 49-Jähriger vor dem Schloss Herrenhausen an einem abgestellten Pedelec zu schaffen machte, wie die Polizei am Montag mitteilte. Mit einem Winkelschleifer und bei deutlich sichtbarem Funkenflug öffnete der Mann demnach am Donnerstagabend das Sicherheitsschloss des Fahrrades. Danach setzte sich der 49-Jährige den Angaben zufolge auf das Rad und wollte flüchten - bis die Senioren einschritten.