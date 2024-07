Bundesgerichtshof hob erstes Urteil auf Zwei kleine Jungen sterben – „Ich wollte das nicht“

„Vielleicht hilft es, von mir zu hören, dass das Gericht zum richtigen Ergebnis gekommen ist“, sagt der 41-Jährige mit Blick auf das erste Urteil und an die untröstlichen Eltern gewandt. Er erneuert sein Angebot finanzieller Hilfe und bietet 30.000 Euro an – wohl wissend, dass Geld die Kinder nicht zurückbringen könne und in der Hoffnung, dass sein Angebot nicht als Unverschämtheit empfunden werde. Der Vater der beiden Jungen, ein Taxifahrer, weist das Angebot zurück: „Ich will nur Gerechtigkeit.“