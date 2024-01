Einsatzkräfte fassungslos Mann nutzt Hochwasser bei Hannover für Schwimmübungen

Derweil hat Bundeskanzler Olaf Scholz den vom Hochwasser betroffenen Gebieten in Deutschland Unterstützung auch bei der späteren Beseitigung der Schäden zugesagt. „Klar ist, das wird nur gemeinsam gehen, und das muss auch solidarisch in Deutschland erfolgen“, sagte er am Donnerstag bei einem Besuch in Berga in Sachsen-Anhalt. Er schaute sich dort eine Anlage zum Abfüllen von Sandsäcken an. Im nahen Sangerhausen ließ er sich zuvor über die angespannte Lage unterrichten.