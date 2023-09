71 Durchsuchungen Große Mengen Kinderpornografie in Region Hannover entdeckt

Die Durchsuchungen erfolgten demnach bereits am vergangenen Donnerstag an insgesamt 71 Anschriften im Rahmen einer Schwerpunktaktion. Zwischen den einzelnen Ermittlungsverfahren gibt es keinen Zusammenhang. Die Verdächtigen gerieten nach Angaben der Ermittler jeweils durch eigene Erkenntnisse der Polizei Hannover sowie Behördenhinweise aus dem In- und Ausland in den Fokus.