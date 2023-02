Einigung mit Protestgruppe Hannover vereinbart mit Letzter Generation Stopp der Klebeproteste

Der Brief beschreibt nach Angaben der Stadt die Punkte, in denen sich Onay in einem Gespräch mit Aktivistinnen der Gruppe am Dienstag einig war. Gleichzeitig würden die Unterschiede klargestellt. „Für mich als OB war klar, dass wir das abräumen müssen. Das ist im Ergebnis gelungen“, sagte Onay der Deutschen Presse-Agentur. Seit dem Treffen am Dienstag gab es in Hannover keine Klebeaktionen mehr.