Messerangriff in Hanau : Mehrere Männer stechen auf Passanten ein - Täter weiter flüchtig

Hanau Eine Gruppe von Männern hat in der Innenstadt von Hanau vier Passanten mit Messern angegriffen und verletzt. Die Täter sind noch immer flüchtig, die Hintergründe unklar.

Nach Messerangriffen auf mehrere Passanten in der Hanauer Innenstadt sind die Täter weiter nicht gefasst. Das sagte ein Sprecher der Polizei am Mittwochmorgen. Nach ersten Erkenntnissen hatten laut Polizei fünf bis sieben Männer die Passanten am Dienstagabend mit Messern angegriffen. Die vier verletzten Männer im Alter zwischen 17 und 26 Jahren seien dann kurz nacheinander in der Notaufnahme eines Hanauer Klinikums erschienen, einige von ihnen mit Stichwunden. In Lebensgefahr schwebten sie laut Polizei nach derzeitigen Erkenntnissen nicht. Die Täter flohen.