Medienberichte : Mehrere Tote bei Schießerei in Hanau

Mehrere Tote bei Schießerei in Hanau

Abgesperrter Tatort im hessischen Hanau in der Nacht zum 20. Februar 2020. Foto: dpa/Boris Rössler

Offenbach Großfahndung in Hessen: Die Polizei sucht nach Tätern, die offenbar auf Gäste zweier Shisha-Bars geschossen haben. Die Hintergründe sind noch unklar.

Bei einer Schießerei im hessischen Hanau sind am Mittwochabend Medienberichten zufolge acht Menschen ums Leben gekommen. Die Polizei bestätigte die Zahl der Toten. Die Täter sind auf der Flucht.

Nach jetzigem Kenntnisstand wurden acht Personen bei der Schießerei in #Hanau tödlich verletzt. ➡ https://t.co/Wl3Ap2mULO

Der Hessische Rundfunk berichtete unter Berufung auf Polizei und Staatsanwaltschaft von Angriffen von Unbekannten auf zwei Shisha-Bars. In einer schriftlichen Mitteilung der Polizei war zunächst von mindestens fünf Personen die Rede, die schwerst verletzt worden seien.

An zwei verschiedenen Orten seien gegen 22 Uhr am Mittwochabend Schüsse gefallen, teilte die Polizei der Nachrichtenagentur dpa mit. Im Bereich Heumarkt wurde demnach mindestens eine Person schwer verletzt. Ein weiterer Tatort liege am Kurt-Schumacher-Platz. Dieser liegt im Stadtteil Kesselstadt.