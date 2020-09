Wegen Mordes an Vierjährigem : Lebenslange Haft für mutmaßliche Sekten-Chefin

Hanau Nach mehr als 30 Jahren soll der Mord eines Vierjährigen gesühnt werden. Für das Hanauer Landgericht steht nach einem fast einjährigen Verfahren die Schuld einer 73-Jährigen fest.

Eine mutmaßliche Sekten-Chefin ist vom Hanauer Landgericht mehr als 30 Jahre nach dem Tod eines Vierjährigen wegen Mordes zu lebenslanger Haft verurteilt worden. Das Gericht sah in seinem Urteil am Donnerstag den Mordvorwurf als erwiesen an. „Es gruselt einen, was um Sie und Ihre Gemeinschaft passiert ist“, sagte der Vorsitzende Richter Peter Graßmück. „So etwas haben wir noch nicht erlebt.“