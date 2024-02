Vier Jahre danach Gedenken an rassistischen Anschlag in Hanau

Auf Instagram berichtet die Initiative 19. Februar von der Demonstration. „Wir sind jetzt schon überwältigt von der Menge an solidarischen Menschen, die am Demonstrationszug teilnehmen. Der Marktplatz und die Nebenstraßen sind komplett voll, um den Reden der Angehörigen zuzuhören“, schreiben sie in einem Beitrag. Im Vorfeld hat die Initiative zur Demo aufgerufen. Aus ganz Deutschland reisten Menschen an. In Düsseldorf ist am Montag, 19. Februar um 19 Uhr eine Demo am Hauptbahnhof geplant.