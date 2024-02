Hinterbliebener des Hanau-Anschlags „Mein Bruder ist einmal gestorben, aber wir sterben jeden Tag“

Gültekin Uns wurde schnell bewusst, dass wir anders vorgehen möchten. Wir wollten nicht wie andere Opfer-Angehörige mit gesenktem Kopf da stehen, sondern Stirn bieten. Wir wollten und wollen nicht zu Opfern gemacht werden. Also haben wir die Namen und vor allem die Fotos der Ermordeten in den Sozialen Medien und überall gezeigt. Somit haben wir in den vergangenen Jahren eine Sichtbarkeit geschafft, die es in diesem Ausmaß vorher nie gegeben hatte. Wir haben es geschafft, dass ein Anschlag wie der in Hanau eben nicht mehr täter-orientiert ist. In der Vergangenheit wurde immer wieder den Tätern eine Bühne gegeben, ihre Namen waren überall zu lesen. Wir haben diesen Rassisten nicht zu einem Star gemacht. Wir erinnern an die Ermordeten.