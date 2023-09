Nach Razzia gegen „Hammerskins“ Polizei ermittelt gegen mutmaßliches Vereinsmitglied und Waffenbesitzer

Am Dienstag vergangener Woche waren in Mecklenburg-Vorpommern insgesamt fünf Objekte in Jamel und Grevesmühlen bei Wismar, auf der Insel Usedom sowie in Anklam durchsucht worden. Die beteiligten 135 Beamten hatten mehrere Klein- und Langwaffen, Messer und Sprengstoff sichergestellt. „Wir können froh sein, dass diese Dinge nun aus dem öffentlichen Verkehr gezogen wurden und keine Gefahr mehr darstellen“, erklärte Mecklenburg-Vorpommerns Innenminister Christian Pegel (SPD) am Freitag. Die Ermittlungen werden nach Angaben einer Ministeriumssprecherin vom Landeskriminalamt geführt. Sie richten sich gegen einen Beschuldigten.