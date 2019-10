Klage gegen Kündigung nach Diebstahl : Frau will Babynahrung statt Geld gestohlen haben

Frau will Babynahrung statt Geld gestohlen haben

In Hamm sprach das Arbeitsgericht das Urteil.

Hamm Statt Geldnoten soll nur Waschpulver im Koffer gewesen sein: Dieser Geschichte einer Sparkassenmitarbeiterin hat ein Arbeitsgericht in einem skurrilen Kündigungsstreit nicht geglaubt.

Die fristlose Kündigung einer Kassiererin der Sparkasse im nordrhein-westfälischen Herne wegen Unterschlagung ist rechtens. Das entschied das Landesarbeitsgericht in Hamm am Donnerstag. Die Richter seien nach Würdigung zahlreicher Beweise der Überzeugung, dass die Frau das Geld - insgesamt 115.000 Euro - genommen und für eigene Zwecke verwendet habe.

Den nach Darstellung der Sparkasse in Höhe und 50-Euro-Stückelung ungewöhnlichen Geldbetrag hatte die Mitarbeiterin zuvor selbst bestellt. Die Kündigung begründete das Geldinstitut damals mit zahlreichen Indizien, die den dringenden Verdacht eines Vermögensdelikts begründeten.

In dem bemerkenswerten Fall ging es um einen Geldkoffer der Bundesbank.In diesem sollte aus Sicht der Sparkasse eigentlich das Bargeld gewesen sein. Die Kassiererin, seit 1991 bei der Sparkasse beschäftigt, gab allerdings gegenüber ihrem Arbeitgeber an, in dem verplombten Koffer lediglich Waschpulver und Babynahrung vorgefunden zu haben. Sie bestritt, das Geld genommen zu haben. Die Sparkasse glaubte ihr nicht und setzte 2016 sie vor die Tür.