Tierwelt Hamburger Schwanenvater rettet erschöpftes Robbenjunges

Am Anleger des Flugzeugherstellers Airbus im Hamburger Hafenbereich ist ein erschöpftes Robbenbaby gefunden worden. Mitarbeiter des Unternehmens hatten das Tier entdeckt und den für Tiernotfälle zuständigen Schwanenvater Olaf Nieß und sein Team informiert. Die sammelten das Jungtier ein und brachten es zunächst ins Schwanenquartier. „Die Robbe ist vom Gesamtzustand her sehr kräftig. Sie wird noch ein paar Tage Beobachtung brauchen“, sagte Nieß am Dienstag. Sie habe am Auge eine kleinere Verletzung.