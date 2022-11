Hamburger Männerwohnheim : Mann nach Explosion in Lebensgefahr

Bei einer Explosion in einem Männerwohnheim für Bedürftige in Hamburg-Stellingen ist ein Mann am Donnerstagabend lebensgefährlich verletzt worden (Agenturfoto). Foto: dpa/Jonas Walzberg

Hamburg Plötzlich erschüttert eine Explosion eine Wohnunterkunft für Männer. Einer der Bewohner wird dabei lebensgefährlich verletzt. In seinem Zimmer war es offenbar zu dem Knall gekommen.

Nach einer Explosion in einem Wohnheim für Bedürftige in Hamburg mit einem lebensgefährlich Verletzten hat das Landeskriminalamt die Ermittlungen übernommen. Die Ursache war zunächst weiter unklar, wie die Polizei am Freitag mitteilte. Der Unfall am Donnerstagabend ereignete sich Feuerwehrangaben zufolge im ersten Stock des fünfgeschossigen Gebäudes. Dabei war der 61 Jahre alte Bewohner des Zimmers, in dem es offenbar zu der Explosion gekommen war, lebensgefährlich verletzt worden. Er kam mit einem Rettungswagen ins Krankenhaus, wegen seiner Brandverletzungen wurde er in einer Spezialklinik behandelt.