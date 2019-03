Inhaberin wehrt sich: Hamburger Café sperrt Kinder aus - Shitstorm im Internet

Hamburg Im „Moki’s Goodies“ in Hamburg müssen Kinder unter sechs Jahren draußen bleiben. Mit diesem Konzept hat sich die Cafébesitzerin im Internet unbeliebt gemacht. Jetzt erklärt sie ihre Entscheidung auf Instagram.

Schon länger gibt es in Deutschland eine Debatte darüber, ob (Klein-)Kindern der Aufenthalt in Restaurants oder Cafés untersagt werden darf. So geriet im vergangenen Jahr ein Restaurant auf Rügen in die Kritik, das ab 17 Uhr keine Kinder mehr hineinlässt. Ähnlich sieht es auch im Hamburger Café „Moki’s Goodies“ aus. Dort sind die Gäste vor Kinderschreien und -lachen geschützt - Kinder unter sechs Jahren haben keinen Zugang.