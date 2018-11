Alter VW-Bus als Versteck: Hamburger Zoll beschlagnahmt Kokain im Wert von 21 Millionen Euro

Hamburg Der Zoll hat 100 Kilogramm hochreines Kokain im Verkaufswert von mindestens 21 Millionen Euro entdeckt. Es befand sich an Bord eines alten VW-Busses in einem Schiffscontainer.

Zuletzt waren den Behörden in Hamburg mehrfach große Kokainsendungen in die Hände gefallen. Vor drei Wochen entdeckten Polizisten mehr als eine Tonne in einem Lastwagen auf dem Gelände einer Spedition. Wenige Tage davor hatte der Zoll rund 200 Kilo in einem mit Kaffee beladenen Schiffscontainer beschlagnahmt, der an ein Hamburger Unternehmen ging.