„Z“-Symbol in Heckscheibe : 4000 Euro Geldstrafe für Autofahrer in Hamburg

4000 Euro Geldstrafe für Autofahrer in Hamburg

„Z“-Symbol in Heckscheibe

Hamburg Ein Autofahrer hatte im März ein weißes DIN-A4-Blatt in seine Heckscheibe gehängt. Das Gericht sah darin nicht nur eine Solidarisierung mit Russland sondern auch ein Gutheißen des Kriegs in der Ukraine.

Wegen des Zeigens des „Z“-Symbols in der Heckscheibe seines Autos hat das Amtsgericht Hamburg einen 62-Jährigen zu einer Geldstrafe von 80 Tagessätzen zu je 50 Euro verurteilt. Das Gericht habe den Autofahrer am Dienstag wegen Billigung von Straftaten schuldig gesprochen, teilte ein Gerichtssprecher mit. Der Angeklagte habe nicht bestritten, ein weißes DIN-A4-Blatt mit einem blauen Z an seinem Auto befestigt zu haben. „Darin liegt nach Auffassung des Gerichts über eine Solidarisierung mit Russland hinaus ein Gutheißen des Ukraine-Krieges, bei dem es sich um einen Angriffskrieg im Sinne des Völkerstrafgesetzbuches handelt“, erklärte der Sprecher.