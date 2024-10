Gesundheitsamt setzte Paar fest Verdacht auf Marburg-Virus in Hamburg nicht bestätigt

Die beiden waren mit einem Flugzeug von Ruanda nach Frankfurt geflogen und von dort aus per Zug nach Hamburg gereist. In Ruanda wurden seit September 29 Infektionen mit dem Marburg-Virus bestätigt, elf Menschen starben. Einer der beiden Menschen in Hamburg hatte den Angaben zufolge im Rahmen seines Medizinstudiums in einem Krankenhaus in dem ostafrikanischen Land gearbeitet, in dem auch mit dem Marburg-Virus infizierte Patienten behandelt wurden.