Aufmarsch am Samstag Hamburg verbietet Kalifat-Forderung bei „Muslim Interaktiv“-Demo

Hamburg · Strenge Auflagen gelten für die nächste Demonstration des als extremistisch eingestuften Netzwerks „Muslim Interaktiv“ an diesem Samstag in Hamburg. Wie die Polizei mitteilte, ist es den Demonstrierenden verboten, ein Kalifat in Deutschland zu fordern oder zu befürworten.

10.05.2024 , 15:03 Uhr

Dies war bei einer ersten Demonstration des Netzwerks Ende April geschehen, die bundesweit für Schlagzeilen gesorgt hatte. Zudem sei es untersagt, Gewalttaten wie das Töten, Verletzen oder Entführen von Menschen zu verherrlichen oder zu ihnen aufzurufen, hieß es am Freitag weiter. Ebenso seien Äußerungen verboten, die eine Vernichtung des Staates Israel propagieren. Ethnische oder religiöse Gruppen dürften weder durch Rufe noch Darstellungen in ihrer Ehre verletzt werden. Verboten sei zudem der Aufruf zu Hass sowie Äußerungen, die die Menschenwürde Anderer beeinträchtigen. Das Verbrennen oder Beschädigen israelischer Fahnen sei ebenso untersagt wie eine Trennung der Versammlungsteilnehmenden abhängig vom Geschlecht, teilte die Polizei weiter mit. Zu Beginn der Versammlung sei der Veranstalter dazu verpflichtet, den Teilnehmenden alle Beschränkungen mit Lautsprecherdurchsagen in deutscher und arabischer Sprache bekannt zu geben. Die Demonstration findet stationär von 16 Uhr bis 17.30 Uhr auf dem Kreuzweg im Stadtteil St. Georg statt. Was aus den islamistischen Umtrieben in Hamburg folgt Islamisches Zentrum und „Muslim Interaktiv“ Was aus den islamistischen Umtrieben in Hamburg folgt Hamburgs Innensenator Andy Grote (SPD) hatte am Mittwoch bei einer Pressekonferenz betont: „Niemand will diese islamistische Szene hier auf den Straßen“. Die Politik stehe aber nicht über dem Recht. Und Gruppierungen wie „Muslim Interaktiv“ bewegten sich in der Regel gerade noch innerhalb der Rechtsordnung, ergänzte Jan Hieber, Leiter des Landeskriminalamts. Hier geht es zur Bilderstrecke: 1100 Islamisten bei Demo in Hamburg - Forderung nach Kalifat in Deutschland

(felt/epd)