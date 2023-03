Verkehr auf Elbbrücken gestört Tritte und Schläge gegen Klimaaktivisten in Hamburg

Klimaaktivisten der Bewegung Letzte Generation haben am Samstag in Hamburg die Elbbrücken stadteinwärts blockiert. Vier Personen klebten sich nach Angaben der Polizei am Vormittag auf der Straße mit schnellbindendem Beton fest. „Der Verkehr steht“, sagte ein Polizeisprecher der Deutschen Presse-Agentur. Über Stunden gab es Behinderungen. „Seit 15.30 Uhr rollt der Verkehr wieder.“