Hamburg Tödlicher Verkehrsunfall – Kind von Bus überrollt

Bei einem tragischen Unfall mit einem Bus ist in Hamburg ein Kind ums Leben gekommen. Wie die Hamburger Feuerwehr mitteilte, wurde das Kind am Nachmittag im Stadtteil Neuallermöhe von dem Linienbus überrollt und erlag noch am Unfallort seinen schweren Verletzungen. Die Feuerwehr war mit 16 Einsatzkräften am Unfallort im Einsatz.