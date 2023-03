Amoktat in Hamburg Was zu den tödlichen Schüssen bei den Zeugen Jehovas bekannt ist

Der Tatablauf: Am Donnerstag um kurz vor 21.00 Uhr fallen in einem Gebäude der Zeugen Jehovas in Hamburg mehrere Schüsse. Um 21.04 Uhr gehen die ersten Notrufe ein, teilweise aus dem Gebäude. Einsatzkräfte der Polizei sind vier Minuten später am Tatort, sehen einen Mann in den oberen Stock flüchten und hören einen Schuss. Wenig später finden sie dort den tödlich verletzten Täter.