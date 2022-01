Hamburg, Düsseldorf, Fürth : Tausende bei bundesweiten Protesten gegen Corona-Maßnahmen

Teilnehmer einer Demo gegen die Corona-Maßnahmen in Hamburg. Foto: dpa/Georg Wendt

Hamburg Auch an diesem Samstag sind Tausende Gegner der Corona-Maßnahmen in mehreren deutschen Städten auf die Straße gegangen. Zwar verliefen die Demonstrationen laut Polizei weitgehend friedlich, es kam aber zu zahlreichen Verstößen gegen die Maskenpflicht.

Nach Angaben der Polizei fanden unter anderem in Hamburg, Düsseldorf, Schwerin und Fürth größere Kundgebungen statt. In Hamburg war eine Großdemonstration von Gegnern der Corona-Regeln gerichtlich untersagt worden. Dennoch kamen am geplanten Versammlungsort nach Polizeiangaben tausende Menschen zusammen. Als viele von ihnen anfingen, Plakate zu zeigen und gemeinsam zu skandieren, löste die Polizei die Versammlung auf. Drei weitere angemeldete Demonstrationen mit insgesamt rund 2500 Teilnehmern verliefen nach Polizeiangaben friedlich.