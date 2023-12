Kita ohne Weihnachtsbaum Streit um Baum zeigt viel religiöse Unkenntnis

In Hamburg brennt der Baum – aber nur sprichwörtlich, denn in einer Kindertageseinrichtung (Kita) wird es in diesem Jahr keinen Weihnachtsbaum geben. Das habe religiöse Gründe, so die Einrichtung. Aus Gründen der "Religionsfreiheit" habe man sich dazu entschieden, auf eine Tanne zu verzichten. Man wolle niemanden durch geschmücktes Gehölz ausschließen.