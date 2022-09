Tragischer Unfall bei Hamburg : 87-Jährige Seniorin wird von eigenem Auto gegen Wand gedrückt und stirbt

Bad Segeberg In der Nähe von Hamburg ereignete sich ein tragischer Unfall: Eine Seniorin wurde von ihrem eigenen Wagen erdrückt, als sie ein Garagentor öffnen wollte. Hinweise auf Fremdverschulden gab es zunächst nicht.

Eine 87-Jährige ist in einer Tiefgarage eines Seniorenheims im schleswig-holsteinischen Schenefeld bei Hamburg von ihrem Auto gegen eine Wand gedrückt und dabei tödlich verletzt worden. Wie die Polizei in Bad Segeberg am Montag mitteilte, ereignete sich das Unglück mutmaßlich in dem Moment, in dem die Frau ausstieg und den Mechanismus für das Garagentor betätigte.