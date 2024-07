Unglück in Hamburg Sehbehinderte Frau fällt auf Bahngleis – von S-Bahn überrollt

Eine sehbehinderte Frau ist am S-Bahnhof Allermöhe in Hamburg ins Gleisbett gestürzt und von einer einfahrenden S-Bahn überrollt worden. Die 33 Jahre alte Frau erlitt dabei lebensgefährliche Verletzungen, wie die Bundespolizei am Montag mitteilte. Demnach versuchte der Lokführer noch, das Überfahren mit einer Schnellbremsung zu verhindern, konnte die S-Bahn aber nicht mehr stoppen.