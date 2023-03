Polizei spricht von Großlage Schüsse bei Zeugen Jehovas in Hamburg – mehrere Tote und Verletzte

Streifenwagen mit Blaulicht hatten den Tatort am Abend weiträumig abgesperrt. Beamte mit Maschinenpistolen sicherten den Bereich zusätzlich ab. Unmittelbar nach den Schüssen waren alle Fenster des Gebäudes hell erleuchtet, ein Hubschrauber war in der Luft, zahlreiche Rettungswagen standen in den Straßen. In der Nacht betraten Entschärfer in schwerer Schutzausrüstung das Gebäude der Zeugen Jehovas. Laut Angaben der Polizei handelt es sich bei dem Vorgehen um Routine.