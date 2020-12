Polizei Hamburg fahndet : Psychisch kranker Mann soll sich bei Überfall bewaffnet haben

Hamburg Ein 27-Jähriger überfällt das Büro eines Verwandten in der Hamburger Innenstadt und erbeutet Schusswaffen. Der psychisch kranke Mann flüchtet. Nun sollen Hunde helfen, ihn aufzuspüren.

Nach einem Überfall in Hamburg fahndet die Polizei weiter nach einem psychisch kranken 27-Jährigen, der Schusswaffen erbeutet hat. Der Mann soll ersten Erkenntnissen zufolge ein Familienmitglied in dessen Büro in der Innenstadt überfallen haben und zwei Waffen aus einem dortigen Waffenschrank entwendet haben, wie ein Polizeisprecher am Donnerstagvormittag sagte. Anschließend sei der 27-Jährige geflüchtet.