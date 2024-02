Zwei Tote in Hamburg Polizei sucht nach Messerangriff 32 Jahre alten Mann

Hamburg (dpa) - Nach dem Messerangriff in Hamburg mit zwei Toten sucht die Polizei jetzt nach einem 32 Jahre alten Mann als mutmaßlichem Täter und nach Zeugen der Bluttat. Der gesuchte Deutsche habe ein südländisches Erscheinungsbild, sei 1, 78 Meter groß, habe schwarze, nach hinten gegelte Haare und sei dunkel gekleidet, teilte die Polizei am Samstag mit. Er soll am Freitag einen 58-Jährigen und einen 61-Jährigen erstochen haben.