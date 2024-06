Wohl ein Einzeltäter Polizei schießt an Hamburger Reeperbahn auf Mann mit Spitzhacke

In Hamburg hat am Sonntag ein Mann Polizisten mit einer Spitzhacke und einem Brandsatz bedroht und wurde daraufhin angeschossen. Wie die Polizei in der Hansestadt mitteilte, ereignete sich der Zwischenfall am Mittag im Vergnügungsviertel St. Pauli vor Anpfiff des Spiels zwischen den Niederlanden und Polen im Rahmen der Fußballeuropameisterschaft der Männer. Polen und die Niederlande spielen um 15.00 Uhr in Hamburg gegeneinander. Zahntausende Fans waren dort unterwegs.