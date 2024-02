Zwei Tote in Hamburg Tatverdächtiger stellt sich - Haftbefehl erlassen

Eine sofort eingeleitete Fahndung mit mehr als zwei Dutzend Streifenwagen und Motorrädern sowie einem Polizeihubschrauber war am Freitag ergebnislos geblieben. Im Zuge der weiteren Ermittlungen waren auf Anordnung der Staatsanwaltschaft dann noch zwei Wohnungen in den Stadtteilen Lohbrügge und Horn durchsucht worden. Am Samstagvormittag kam der Tatverdächtige dann selbstständig zum Polizeikommissariat 42 in Billstedt.