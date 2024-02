Zwei Tote in Hamburg Tatverdächtiger stellt sich der Polizei

Nach der Tötung von zwei Männern auf offener Straße in Hamburg hat sich ein Tatverdächtiger bei der Polizei gestellt. Der 32-Jährige erschien am Samstag auf einer Polizeiwache und wurde vorläufig festgenommen, wie die Hamburger Polizei am Samstag mitteilte. Die Ermittler gingen von einem familiären Hintergrund für die Tat aus, nannte aber bislang keine Einzelheiten für ein mögliches Motiv.