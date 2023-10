An Großbaustelle Mehrere Bauarbeiter in Hamburg von Gerüst gestürzt – fünf Tote

Bei einem Unfall auf einer Baustelle in der Hamburger HafenCity sind fünf Arbeiter ums Leben gekommen. Sie seien von einem Gerüst gestürzt, das eingestürzt sei, sagte ein Feuerwehrsprecher am Montagvormittag. Bei dem Unfall stürzten Bauarbeiter mit einem Gerüst in die Tiefe, wie die Feuerwehr sagte. Ein Gerüst sei in einen Schacht gefallen. Weitere Menschen werden vermisst.