Mordkommission ermittelt Mann bei SEK-Einsatz in Hamburg erschossen

Hamburg · In Hamburg haben Anwohner in der Nacht die Polizei gerufen, weil ihnen das Verhalten eines Mannes aufgefallen war. Kurz darauf fallen Schüsse. Nach dem Eintreffen des SEK wird der Schütze tödlich verletzt. Was bisher bekannt ist.

14.06.2024 , 06:52 Uhr

Spezialkräfte der Polizei stehen im Hausflur eines Mehrfamilienhauses (Symbolbild). Foto: dpa/Christoph Reichwein

Bei einem Einsatz des Spezialeinsatzkommandos (SEK) in Hamburg ist ein Mann tödlich verletzt worden. Wie ein Polizeisprecher am Freitagmorgen sagte, waren die Beamten kurz vor Mitternacht von Anwohnern „aufgrund einer verhaltensauffälligen männlichen Person" alarmiert worden. Beim Eintreffen der Einsatzkräfte soll der Mann unvermittelt von seinem Balkon aus auf die Polizisten geschossen haben. Daraufhin wurde Verstärkung durch ein SEK-Team angefordert. Nach Polizeiangaben soll der Mann dann auch auf das SEK geschossen haben. Die Einsatzkräfte schossen auf den Mann, er erlag noch am Tatort seinen Verletzungen, wie der Sprecher mitteilte. Die Hintergründe zu dem Vorfall im Stadtteil Rahlstedt waren zunächst unklar. Auch weitere Details zu dem Mann wurden nicht bekanntgegeben. Eine Mordkommission wurde eingeschaltet. Berichte, wonach der Mann vor dem Polizeieinsatz seinen schlafenden Vater angezündet hatte, konnte der Sprecher nicht bestätigen.

(esch/dpa/AFP )