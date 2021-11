Täter weiter flüchtig : Männer von Schüssen in Hamburg verletzt

Hamburg Ein Unbekannter soll am Sonntagnachmittag in Hamburg auf zwei Männer geschossen haben. Ein 25-Jähriger wurde dabei lebensgefährlich verletzt. Trotz großangelegter Fahndung konnte der Täter bislang nicht gefunden werden.

Nach mehreren Schüssen auf zwei Männer in Hamburg-Harburg fehlt von dem Angreifer noch immer jede Spur. „Der Täter ist noch flüchtig“, sagte eine Polizeisprecherin am Montag in Hamburg. Der Unbekannte soll am Sonntagnachmittag auf die 25 und 41 Jahre alten Männer gezielt und sie getroffen haben. Die beiden Schwerverletzten, der 25-Jährige trug den Angaben zufolge lebensgefährliche Verletzungen davon, kamen in Krankenhäuser. Der Zustand des jüngeren Opfers sei mittlerweile stabil.