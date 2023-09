Vandalismus bei der Bahn Genervte Reisende nach Zugausfällen in Hamburg

Nach dem Ausfall zahlreicher Fernverkehrszüge zwischen Hamburg und Berlin wegen Bränden an Kabelschächten sind am Hamburger Hauptbahnhof zahlreiche Reisende gestrandet. Vor dem Reisezentrum bildeten sich am Freitag lange Schlangen. „Die Bahn an sich ist nicht sehr pünktlich. Dass es Vandalismus ist, macht schon was aus“, sagte ein 67-jähriger Mann aus Hessen, der nach Fulda wollte. „Der nächste Zug scheint pünktlich zu sein, kann sich aber noch ändern.“ Es bildeten sich zahlreiche Menschengruppen, an den Gleisen und den Zugängen warteten die Menschen mit ihrem Gepäck.