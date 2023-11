Flugbetrieb weiterhin eingestellt Geiselnehmer auf Hamburger Airport laut Polizei weiterhin bewaffnet

In der Nacht hatte es geheißen, die Polizei befinde sich in gutem Kontakt mit dem Geiselnehmer. „Wir haben Kriminalpsychologen im Einsatz und wir sprechen aktuell mit dem Täter. Wir setzen hier auf eine Verhandlungslösung“, hieß es am frühen Sonntagmorgen auf Nachfrage. Der Mann sei den Ermittlern „zugewandt“, wie die Sprecherin weiter sagte. Zudem sei es ein „absolut gutes Zeichen“, dass er schon so lange mit den Einsatzkräften in Kontakt stehe. „Er will mit uns sprechen und das bewerten wir erst einmal als sehr positiv.“