Nach Amoklauf bei Zeugen Jehovas Staatsanwalt ermittelt gegen Mitarbeiter der Waffenbehörde

Laut Ermittlungsbehörde hatte der Mitarbeiter der Waffenbehörde über den Hanseatic Gun Club, in dem auch Philipp F. Mitglied war, Hinweise aus dem familiären Umfeld des späteren Todesschützen auf dessen psychische Probleme erhalten. Diese habe er weder dokumentiert noch ordnungsgemäß innerhalb der Behörde weitergeleitet. Er habe sogar selbst vorgeschlagen, diese Hinweise in einem anonymen Schreiben an seine Behörde zu schicken, obwohl er mögliche Urheber und weitere Hintergründe kannte. Das Schreiben war am 24. Januar eingetroffen.