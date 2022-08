Hotel an der Reeperbahn : Drei Männer konsumieren Drogen mit 13-Jähriger – ein Toter

Hamburg Nachdem sie mutmaßlich zusammen in einem Hotel auf St. Pauli in Hamburg Drogen genommen haben, liegen zwei Junge Männer und eine 13-Jährige im Krankenhaus. Eine vierte Person ist bereits gestorben.

Nachdem sie mutmaßlich zusammen in einem Hotel auf St. Pauli in Hamburg Drogen genommen haben, liegen drei Menschen im Krankenhaus. Es handele sich um eine 13-Jährige und zwei Männer im Alter von 19 und 21 Jahren, sagte ein Polizeisprecher am Mittwoch. Ein 22-Jähriger starb. Für die drei Beteiligten, die mit einer Drogenintoxikation in Kliniken gebracht wurden, bestehe keine Lebensgefahr.