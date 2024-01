“Gemeinsam gegen Rechtsextremismus“ Demo gegen Rechts in Hamburg wegen AfD-Fraktion verlegt

Hamburg · Bundesweit gehen Zehntausende Menschen gegen Rechts auf die Straße. Auch in Hamburg wollen viele am Freitag ein Zeichen setzen, jedoch nicht am geplanten Ort – das ist der Grund.

19.01.2024 , 09:31 Uhr

Wegen einer kurzfristig anberaumten Fraktionssitzung der AfD kann die für Freitag geplante Demonstration gegen „Rechtsextremismus und neonazistische Netzwerke“ nicht auf dem Hamburger Rathausmarkt stattfinden. Durch die Sitzung im Rathaus komme das Hamburger Bannkreisgesetz zum Tragen, das Versammlungen und Demonstrationen in einem Umkreis von 350 Metern um das Rathaus verbietet, sagte eine Sprecherin der Hamburgischen Bürgerschaft am Donnerstag der Deutschen Presse-Agentur. Das Bannkreisgesetz dient dazu, die Arbeitsfähigkeit und Unabhängigkeit der Bürgerschaft zu schützen. Nach Angaben der Organisatoren der Kundgebung „Hamburg steht auf - Gemeinsam gegen Rechtsextremismus und neonazistische Netzwerke“ - der Verein Unternehmer ohne Grenzen, die Evangelisch-Lutherische Kirche in Norddeutschland und der DGB Hamburg - wird die Demonstration auf den nahegelegenen Jungfernstieg verlegt. Die Organisatoren gehen davon aus, dass das Vorgehen der AfD die Entschlossenheit der Zivilgesellschaft nur stärken werde. „Die AfD nutzt demokratische Instrumente aus, um Grundrechte auszuhebeln. Sie zeigt einmal mehr, dass sie die Demokratie verachtet“, teilten sie mit. Zu der Demonstration am Freitag (15.30 Uhr) ruft neben den Organisatoren ein breites Bündnis aus Gewerkschaften, Religionsgemeinschaften, Kulturschaffenden, Wirtschaftsverbänden und Vereinen auf. Zahlreiche Proteste gegen die AfD in NRW „Demokratie verteidigen“ und „gegen Hass“ Zahlreiche Proteste gegen die AfD in NRW Zehntausende bei Demos gegen rechts erwartet Von Sylt bis München Zehntausende bei Demos gegen rechts erwartet Das Medienhaus Correctiv hatte vorige Woche über das bis dahin nicht bekannte Treffen von Rechtsradikalen mit Politikern von AfD und CDU in einer Potsdamer Villa vom 25. November berichtet. Der frühere Kopf der rechtsextremen Identitären Bewegung in Österreich, Martin Sellner, hatte dort nach eigenen Angaben über „Remigration“ gesprochen. Wenn Rechtsextremisten den Begriff verwenden, meinen sie in der Regel, dass eine große Zahl von Menschen ausländischer Herkunft das Land verlassen soll - auch unter Zwang. Hier geht es zur Bilderstrecke: Die bekanntesten Politiker der AfD seit 2013

(aku/dpa)