Nach Zusammenstoß Boot sinkt in Hamburg – Besatzungsmitglied in Elbe vermisst

Nach einem Schiffsunfall in der Nähe der Hamburger Köhlbrandbrücke soll mit einsetzendem Tageslicht am Donnerstag das Wrack geborgen werden. Vermisst wird noch immer ein Mensch, nach dem Taucher und Einsatzkräfte in Booten und einem Polizeihubschrauber am Mittwochabend stundenlang vergeblich gesucht hatten. Die Polizei hält es für ausgeschlossen, dass er noch lebend gerettet werden kann.