SEK im Einsatz : Bewaffneter Jugendlicher soll Hamburger Schule betreten haben

Hamburg Ein Jugendlicher soll bewaffnet das Gelände einer Hamburger Schule betreten haben. Die Polizei hat den Bereich abgesperrt und durchsucht das Gebäude. Eltern sollen sich an einer Sammelstelle einfinden.

Die Suche nach einem mutmaßlich bewaffneten Jugendlichen in einer Schule in Hamburg-Jenfeld dauert an. Auf dem weitläufigen Schulgelände befinden sich sieben Gebäude, die alle durchsucht würden, sagte eine Polizeisprecherin am Dienstag.