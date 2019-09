Sechs Stunden waren nicht genug : Bankräuber nimmt seine „letzte-Worte-Rede“ vor Gericht wieder auf

Der angeklagte mutmaßliche Serienbankräuber steht neben seinem Rechtsanwalt Johannes Rauwald (Archivbild). Foto: dpa/Christiane Bosch

Hamburg Fast sechs Stunden hat er schon für seine „letzten Worte“ als Angeklagter im Prozess um drei Banküberfälle und einen versuchten Mord in Anspruch genommen. Das war offenbar nicht genug. Am Montag will der 71-Jährige seine Ausführungen vor Gericht fortsetzen.

Angeklagte haben vor der Verkündung des Urteils das Recht, nicht die Pflicht, auf das „letzte Wort“. Das ist in der Strafprozessordnung so verankert. Wird es ihnen nicht gewährt, kann das ein Revisionsgrund sein.

Im ersten Teil seiner Äußerungen vor dem Landgericht Hamburg hatte sich der Norddeutsche erneut freimütig zu seinen zwischen Ende 2011 und Anfang 2019 ausgeführten Taten bekannt und sie gerechtfertigt. Einmal schoss der zuletzt in Kiel wohnende Deutsche auf einen Bankmitarbeiter und verletzte ihn schwer im Bauchbereich - eine Tötungsabsicht aber bestritt der 71-Jährige. Bei seinen Überfällen hatte er rund 25.000 Euro erbeutet.

Der Staatsanwalt hat eine Haftstrafe von zwölf Jahren und zehn Monaten gefordert und zudem Sicherungsverwahrung für den mehrfach vorbestraften Senior beantragt. Der Verteidiger stellte keine konkrete Strafforderung.

(felt/dpa)