Unfall in Hamburg : Rentner rast mit Auto auf Restaurant-Terrasse und verletzt zwei Menschen schwer

Unfall in Hamburg

Zahlreiche Besucher gehen über die Plaza in der Hamburger Elbphilharmonie und werfen lange Schatten auf den Boden (Symbolbild). Foto: dpa/Christian Charisius

Hamburg Ein Senior fährt in Hamburg mit seinem Wagen auf die Terrasse eines Restaurants. Mehrere Menschen werden schwer verletzt, ein Gast ist in Lebensgefahr. Offenbar ist die Ursache ein Irrtum des 70-Jährigen.

Ein 70-jähriger Mann ist in Hamburg mit seinem Auto auf die Terrasse eines Restaurants gerast und hat einen 48-Jährigen lebensgefährlich und eine 52-Jährige schwer verletzt. Die zwei Restaurantgäste wurden von dem Wagen mitgerissen und zwischen dem Auto und einer Hauswand des Restaurants eingequetscht, wie die Polizei am Mittwochmorgen mitteilte. Auch der Fahrer verletzte sich am Dienstagabend schwer. Die Polizei geht von einem Unfall aus.