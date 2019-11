Buch aus Gutenbergs Zeiten : Hamburger Auktionshaus versteigert Millionen-Bibel

Hamburg Eine wertvolle Bibel aus der Druckpresse Johannes Gutenbergs (um 1400-1468) kommt am Montag in Hamburg unter den Hammer. Der Schätzpreis liegt bei einer Million Euro, sagt das Auktionshaus Ketterer Kunst.

Das äußerst seltene, vollständige, ganz auf Pergament gedruckte und wunderschön illuminierte Exemplar sei in seiner Kunstfertigkeit auf direkter Augenhöhe mit der Gutenbergbibel zu sehen und werde sicherlich vor allem in Sammlerkreisen sehr gefragt sein, so das Auktionshaus. Es befinde sich in Privatbesitz.