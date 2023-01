An Hamburger Gewässer Angler fischt Tüte mit Leichenteilen aus Ernst-August-Kanal

Gruseliger Fund beim Angeln: Ein Mann hat am Sonntag, 15. Januar, eine Tüte mit Leichenteilen aus dem Ernst-August-Kanal in Hamburg gefischt. Es handele sich eindeutig um menschliche Überreste, sagte ein Polizeisprecher am Abend. Zuvor hatten mehrere Medien berichtet. Der Angler hatte die Polizei den Angaben nach gegen 11 Uhr über den Fund informiert. Sofort seien Taucher und die Mordkommission angerückt, um den Kanal nach weiteren Leichenteilen abzusuchen. Der Einsatz wurde am Abend des 15. Januar gegen 19 Uhr beendet.